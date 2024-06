Der Generalbundesanwalt meldet die Festnahmen von drei Personen wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit. (Uli Deck/dpa)

Sie seien bereits dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof vorgeführt worden, teilte der Generalbundesanwalt mit. Dieser habe Haftbefehle erlassen und diese in Vollzug gesetzt. Die vor zwei Tagen in Frankfurt am Main festgenommenen Männer stammten aus Armenien, Russland und der Ukraine. Weiter hieß es, in der hessischen Stadt hätten sie ein Cafe ausgekundschaftet, in dem sich die Zielperson aufhalten sollte.

