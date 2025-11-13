Militärhilfe

Nordische Nato-Staaten finanzieren US-Waffen für Ukraine (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Es gehe um militärische Ausrüstung und Munition im Wert von 430 Millionen Euro, teilte der Nordatlantikpakt in Brüssel mit. Beteiligt an dem Paket sind Estland, Lettland und Litauen sowie Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden. Führende Politiker dieser Staaten tagen derzeit im finnischen Helsinki. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, Russlands Krieg gegen die Ukraine stelle eine langfristige Bedrohung für die europäische Sicherheit, die transatlantische Gemeinschaft und die regelbasierte internationale Ordnung dar.

