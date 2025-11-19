Polizei räumt besetztes Waldstück am Tagebau Hambach. (Henning Kaiser/dpa)

Vier von ihnen werden nach Angaben der Polizei noch festgehalten. Bei dem gestrigen Einsatz in der Nähe von Kerpen wurden insgesamt 18 Personen von Beamten aus dem Wald begleitet.

Die Aktivisten hatten sich seit mehr als einem Jahr in dem kleinen Waldstück westlich von Köln aufgehalten und dort Baumhäuser gebaut. Mit der Besetzung wollten sie die Abholzung der Bäume verhindern. Der RWE-Konzern will das etwa ein Hektar große Areal am Rande des Tagebaus roden, um Kies abbauen zu können. Damit soll die Böschung eines später dort geplanten Sees stabilisiert werden.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.