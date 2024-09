Ein ukrainischer Soldat mit einer Drohne (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Diego Herrera Carcedo)

Ziele waren laut den örtlichen Behörden Brjansk, Woronesch, Kursk, Lipetsk, Ryazan und Tula. Demnach sollen dort dutzende Drohnen von der Luftabwehr abgefangen worden sein, ebenso in der Umgebung der Hauptstadt Moskau. Berichte über Verletzte oder Schäden lagen zunächst nicht vor. Explosionen sollen auch in der Nähe des Kraftwerks Konakowo in der Region Tver zu hören gewesen sein, das eines der größten Stromerzeuger in Zentralrussland ist.

Gestern waren im Osten der Ukraine nach erneut mehrere Menschen durch russischen Beschuss getötet worden. Demnach trafen die Geschosse Ziele in den Regionen Charkiw und Donezk. In letzterer hatten die Behörden wegen des Vorrückens russischer Truppen die Evakuierung Dutzender Ortschaften angeordnet.

