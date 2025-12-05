Wettskandal in der Türkei

Darunter sind auch Spieler der Istanbuler Clubs Fenerbahce und Galatasaray, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Insgesamt sei gegen 46 Verdächtige vorgegangen worden. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wurden 35 davon festgenommen.
27 Spielern werde vorgeworfen, auf Spiele ihrer eigenen Mannschaften gewettet zu haben, so die Staatsanwaltschaft.
Der türkische Fußballverband hatte Ende Oktober Vorwürfe bekannt gemacht, laut denen insgesamt 152 Schiedsrichter aktiv Wetten platziert haben sollen.
