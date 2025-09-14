Fabrik in Arak
Mehrere tausend Beschäftige seit mehr als sechs Wochen im Streik bei größtem Aluminium-Konzern im Iran

Im Iran streiken mehrere tausend Mitarbeiter des größten Aluminium-Herstellers seit inzwischen mehr als sechs Wochen.

    Das Portal "Iran Journal" berichtet, dass es im Zuge der Proteste bei der "Iranian Aluminium Company" in der Stadt Arak auch zu Hungerstreiks in der Belegschaft kommt. Der Ausstand richtet sich demnach gegen schlechte Arbeitsbedingungen und geringe Löhne. Das Portal "Iran Wire" meldet zudem, dass die Beschäftigten der Konzernführung zwei Todesfälle in der Fabrik vorwerfen, die auf unzureichende Sicherheitsstandards zurückgingen. Daher forderten die Streikenden auch den Rücktritt des Unternehmenschefs und des Verantwortlichen für die Sicherheit. Das iranische Regime entsandte laut dem "Iran Journal" Einsatzkräfte aus Teheran nach Arak, um die Streiks zu beenden.
