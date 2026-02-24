Vier Jahre russischer Angriffskrieg

An einem Demonstrationszug vom Berliner Lustgarten zum Brandenburger Tor beteiligten sich nach Angaben der Polizei etwa 5.000 Menschen. Dazu aufgerufen hatte der ukrainisch-deutsche Verein Vitsche. Das Brandenburger Tor wurde am Abend in den Farben der Ukraine in gelb und blau angestrahlt. Auch vor der russischen Botschaft war eine Solidaritätskundgebung für die Ukraine geplant.
Am Morgen hatten mehrere Politiker in der Französischen Friedrichstadtkirche an einem Friedensgebet teilgenommen - darunter Bundespräsident Steinmeier, Außenminister Wadephul sowie der ukrainische Botschafter Makeiev.
Diese Nachricht wurde am 24.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.