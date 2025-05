Extremismus

Mehrere tausend Menschen bei Demonstrationen für AfD-Verbot

In zahlreichen deutschen Städten haben Menschen gegen Rechtsextremismus und für ein AfD-Verbot demonstriert. Aufgerufen hatten dazu das Netzwerk "Zusammen gegen Rechts" und weitere zivilgesellschaftliche Organisationen. In Berlin fand die zentrale Kundgebung am Brandenburger Tor statt.