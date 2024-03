Kundgebungen

Teilnehmer einer Kundgebung des Bündnisses "Düsseldorf stellt sich quer" protestieren gegen eine Demonstration der AfD - diese richtete sich gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft. ( dpa / Henning Kaiser)

In Essen zogen nach Polizeiangaben rund 3.000 Schülerinnen und Schüler durch die Innenstadt. In Düsseldorf gingen etwa 1.000 Menschen gegen eine AfD-Veranstaltung mit 100 Teilnehmern auf die Straße. Auch in Gütersloh und Recklinghausen versammelten sich einige hundert Menschen, um für Demokratie und Toleranz zu demonstrieren. In Göttingen meldet die Polizei 1.600 Teilnehmer einer Demonstration gegen Rechtsextremismus. In Berlin beteiligten sich am Protest gegen die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung rund 200 Menschen. In Mannheim hatte ein Bündnis unter dem Motto "Nie wieder ist Jetzt" zu einem Markt der Vielfalt und einer anschließenden Demonstration aufgerufen.

