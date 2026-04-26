Merz in Marburg

Bundestagung der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (Florian Wiegand / dpa)

Nach Angaben der Polizei zogen rund 5.000 Teilnehmer durch die hessische Stadt. Dort sprach Merz auf der Bundestagung der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, CDA. Die Proteste richteten sich vor allem gegen Einschnitte im Pflege- und Gesundheitsbereich. Aufgerufen hatten mehrere Gruppen und Gewerkschaften. Einige Teilnehmer warfen Farbbeutel gegen das Tagungsgebäude.

Merz hatte Anfang vergangener Woche gesagt, die gesetzliche Rentenversicherung allein werde allenfalls noch die Basisabsicherung sein. Die Äußerung hatte auch beim Koalitionspartner Unmut ausgelöst. Der Bundeskanzler betonte nun in Marburg, dass es mit seiner Regierung keine Kürzungen der gesetzlichen Renten geben werde.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.