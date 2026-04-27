Russischer Krieg gegen Ukraine
Mehrere Todesopfer bei Luftangriffen

Die Ukraine und Russland melden erneut Luftangriffe mit mehreren Toten.

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    In der ukrainischen Stadt Dnipro starben nach Behördenangaben mindestens neun Menschen durch russischen Drohnen- und Raketenbeschuss.
    Auf der von Russland besetzten Schwarzmeerinsel Krim wurde laut russischen Angaben ein Mann bei einem ukrainischen Angriff auf die Hafenstadt Sewastopol getötet. Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die von Russland besetzte Region Luhansk kamen demnach drei Menschen ums Leben, in der russischen Grenzregion Belgorod sei eine Frau getötet worden. Das ukrainische Militär äußerte sich bislang nicht dazu.
    Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.