Verbrannte Erde nach dem Waldbrand in Andalusien - das Haus konnte gerettet werden. (IMAGO / Europa Press / Francisco J. Olmo)

Wie die zuständige Behörde mitteilte, handelt es sich um drei Briten, eine Französin, einen Belgier und einen Spanier. Zuvor war bereits eine Britin ihren Verletzungen erlegen. Das Feuer war am vergangenen Donnerstag in der Nähe der Gemeinde Los Gallardos in der Provinz Almeria ausgebrochen und konnte bislang nicht gelöscht werden. Einige der Todesopfer waren in ihren ausgebrannten Fahrzeugen gefunden worden.

In Frankreich kämpfen derzeit Einsatzkräfte unter anderem mit Löschflugzeugen gegen ein Feuer im im Wald von Fontainebleau südlich von Paris. Dort sind laut den Behörden bereits 800 Hektar Fläche abgebrannt, etwa ein Fünftel der Gesamtfläche. Wegen des Brands kommt es zu Zugausfällen von Paris in Richtung Süden. Auch eine Autobahn musste zeitweise gesperrt werden.

In Brandenburg brach ein Feuer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog aus. Nach Angaben der Feuerwehr brennt eine Fläche von derzeit 2,4 Hektar.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.