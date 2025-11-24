Durch ein Selbstmordattentat auf das Hauptquartier einer paramilitärischen Einheit in Peschawar kamen mehrere Menschen ums Leben. (AP / Muhammad Zubair)

Mehrere Personen wurden verletzt. Die Attacke ereignete sich in der Stadt Peschawar im Norden des Landes nahe der Grenze zu Afghanistan. Nach Polizeiangaben sprengte sich ein Selbstmordattentäter am Eingang des Hauptquartiers in die Luft. Ein zweiter Angreifer wurde von Polizisten erschossen. Das Gebäude ist Sitz der Grenzpolizei "Federal Constabulary", die dem Innenministerium unterstellt ist. Über die Angreifer ist noch nichts bekannt.

In der Region verübt der pakistanische Ableger der afghanischen Taliban häufig Anschläge. Dies hatte zuletzt zu pakistanischen Luftangriffen auf Ziele in Afghanistan und zu Kämpfen beider Seiten an der Grenze geführt.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.