Bei einem Anschlag in Pakistan hat es mehrere Tote gegeben. (Arshad Butt/AP/dpa)

Wie die Nachrichtenagentur AFP meldet, wurden sieben Menschen getötet, darunter fünf Kinder. Die Bombe sei in Mastung in der Nähe eines Polizeifahrzeugs explodiert, das vor einer Mädchenschule stand. Innenminister Naqvi verurteile den Anschlag in Belutschistan. Man werde keine Nachsicht mit den Tätern haben.

In Pakistan hatte im Sommer eine neue Kampagne begonnen, um mehr als 16,5 Millionen Kinder unter fünf Jahren gegen Polio zu immunisieren. Islamisten hatten solche Impfaktionen in der Vergangenheit mehrfach gewaltsam boykottiert.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.