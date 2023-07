Am Mausoleum von Sajeda Seinab nahe Damaskus wurde ein Anschlag verübt. (imago images / rasoul / rasoul via www.imago-images.de)

Nach Angaben des syrischen Innenministeriums wurden zudem mehr als 25 Personen verletzt. Über das Ziel des Anschlags in dem Vorort gibt es unterschiedliche Angaben. Laut staatlichen Medien detonierte der in einem Fahrzeug versteckte Sprengsatz in der Nähe eines für Schiiten wichtigen Mausoleums. Die oppositionelle Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien berichtete dagegen, die Bombe sei vor dem Hauptquartier einer pro-iranischen Miliz explodiert.

Zu dem Attentat bekannte sich bislang niemand. In dem Ort gab es in der Vergangenheit mehrere Anschläge der IS-Terrormiliz.

