Mehrere Tote bei Busunglück in den USA nahe Niagara-Fällen
Bei einem Busunglück im US-Bundesstaat New York hat es mehrere Tote und zahlreiche Schwerverletzte gegeben.
Wie die Polizei mitteilte, verunglückten rund 50 Touristen auf dem Rückweg von den Niagara-Fällen. Der Fahrer des Busses habe aus bislang ungeklärtem Grund die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.
Diese Nachricht wurde am 23.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.