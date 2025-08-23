New York
Mehrere Tote bei Busunglück in den USA nahe Niagara-Fällen

Bei einem Busunglück im US-Bundesstaat New York hat es mehrere Tote und zahlreiche Schwerverletzte gegeben.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)
    Wie die Polizei mitteilte, verunglückten rund 50 Touristen auf dem Rückweg von den Niagara-Fällen. Der Fahrer des Busses habe aus bislang ungeklärtem Grund die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.
    Diese Nachricht wurde am 23.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.