Mehr als 20 weitere wurden verletzt. Es war der erste israelische Angriff im Großraum Beirut seit Monaten. Ziel war nach Medienberichten der Hisbollah-Führer Tabatabai. Das Büro des israelischen Regierungschefs Netanjahu teilte mit, die Armee habe den Hisbollah-Generalstabschef angegriffen, der den Aufbau und die Wiederbewaffnung der Terrororganisation geleitet habe.
Israel und die vom Iran unterstützte Miliz hatten sich vor einem Jahr auf eine Waffenruhe geeinigt. Beide Seiten werfen sich immer wieder Verstöße gegen die Vereinbarung vor.
Diese Nachricht wurde am 23.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.