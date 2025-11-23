Libanon
Mehrere Tote bei israelischem Angriff in Beirut

Bei einem Angriff der israelischen Armee in Beirut sind nach libanesischen Angaben mindestens vier Menschen getötet worden.

    Dichter schwarzer Rauch steigt aus einem Gebiet auf, das Ziel eines israelischen Luftangriffs auf einen südlichen Vorort von Beirut war.
    Mehr als 20 weitere wurden verletzt. Es war der erste israelische Angriff im Großraum Beirut seit Monaten. Ziel war nach Medienberichten der Hisbollah-Führer Tabatabai. Das Büro des israelischen Regierungschefs Netanjahu teilte mit, die Armee habe den Hisbollah-Generalstabschef angegriffen, der den Aufbau und die Wiederbewaffnung der Terrororganisation geleitet habe.
    Israel und die vom Iran unterstützte Miliz hatten sich vor einem Jahr auf eine Waffenruhe geeinigt. Beide Seiten werfen sich immer wieder Verstöße gegen die Vereinbarung vor.
