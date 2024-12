Zerstörte Häuser nach israelischen Angriffe im Gazastreifen (Archivbild) (AFP / JACK GUEZ)

Israel habe das Gemeindehaus in der Stadt Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens getroffen, meldet die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Unter den Opfern sei auch der Bürgermeister der Stadt. Die Nachrichtenagentur meldete weitere sieben Tote nach einem israelischen Angriff auf ein früheres Schulgebäude in Gaza Stadt. In dem Haus hätten Vertriebene Schutz gesucht, hieß es.

Das israelische Militär gab an, Bewaffnete angegriffen zu haben. Man habe Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um das Risiko für Zivilisten zu verringern.

In Ägypten gab es indes weitere Bemühungen zur Vermittlung einer Feuerpause im Gazastreifen. Präsident al-Sisi kam nach Angaben seines Büros mit dem US-Sicherheitsberater Sullivan und der amerikanischen Nahost-Beauftragte McGurk zusammen.

Israel verlangt in den Verhandlungen über eine Waffenruhe die Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der Hamas. Die radikal-islamische Palästinenser-Organisation pocht bislang auf den Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen und eine dauerhafte Waffenruhe.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.