Ukraine-Krieg
Mehrere Tote bei neuen russischen Luftangriffen

Bei russischen Angriffen in der Ukraine sind nach Behördenangaben sieben Menschen getötet worden.

    Trümmer im Innenhof eines beschädigten Wohngebäudes neben zerstörten Autos nach einem russischen Drohnenangriff im ukrainischen Dnipro am 7. Januar 2026.
    Zerstörung nach russischem Angriff im ukrainischen Dnipro (Archivbild) (AFP / MYKOLA SYNELNYKOV)
    Allein in der zentralukrainischen Region Dnipropetrowsk habe es fünf Tote und 27 Verletzte gegeben, teilte der örtliche Gouverneur mit. Die Region sei mehr als 30-mal mit Raketen, Drohnen und Artillerie angegriffen worden. Dnipropetrowsk ist mehr als 100 Kilometer von der Frontlinie im Osten der Ukraine entfernt.
    Bei Angriffen auf die südukrainische Hafenstadt Odessa wurden laut ukrainischer Behörden auch zwei zivile Schiffe sowie Hafeninfrastruktur beschädigt.
    Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.