Allein in der zentralukrainischen Region Dnipropetrowsk habe es fünf Tote und 27 Verletzte gegeben, teilte der örtliche Gouverneur mit. Die Region sei mehr als 30-mal mit Raketen, Drohnen und Artillerie angegriffen worden. Dnipropetrowsk ist mehr als 100 Kilometer von der Frontlinie im Osten der Ukraine entfernt.
Bei Angriffen auf die südukrainische Hafenstadt Odessa wurden laut ukrainischer Behörden auch zwei zivile Schiffe sowie Hafeninfrastruktur beschädigt.
Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.