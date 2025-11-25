Afghanistan

Durch ein Selbstmordattentat auf das Hauptquartier einer paramilitärischen Einheit in Peschawar kamen mehrere Menschen ums Leben. (AP / Muhammad Zubair)

Bei pakistanischen Angriffen in der Grenzregion Chost wurden mindestens zehn Menschen getötet. Nach Angaben der Taliban handelt es sich bei den Opfern um eine Frau sowie neun Kinder. Auch in den Grenzregionen Kunar und Paktika habe es Angriffe gegeben. - Gestern waren bei einem Selbstmordattentat in der pakistanischen Stadt Peshawar mehrere Sicherheitskräfte getötet worden.

Im Oktober hatte es heftige Gefechte zwischen den Streitkräften gegeben. Es waren die schwersten Kämpfe seit 2021. Beide Länder hatten danach einen Waffenstillstand unterzeichnet.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.