Proteste im Iran wegen der Wirtschaftslage (Archivbild) (AFP / HANDOUT)

Im Südwesten des Landes kamen bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften zwei Menschen ums Leben, wie staatliche Medien berichten. Zudem wurde im Westen des Landes ein weiterer Mann getötet, der Mitglied einer paramilitärischen Miliz gewesen sein soll, die im Iran regelmäßig zur Unterdrückung von Unruhen eingesetzt wird. Bei einem mutmaßlichen Angriff auf eine Polizeiwache in der Provinz Lorestan sind nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Fars drei weitere Menschen getötet und 17 verletzt worden. Zuvor hatten die Behörden einen Angriff auf das Büro eines Provinzgouverneurs in Fasa im Süden des Landes gemeldet.

Im Iran gibt es seit Tagen Proteste gegen die hohen Lebenshaltungskosten und die schlechte Wirtschaftslage. Die Justizbehörden hatten damit gedroht, entschieden gegen Unruhestifter vorzugehen.

