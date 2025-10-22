Wollen sich heute erneut treffen: Selenskyj und der schwedische Ministerpräsident Kristersson (Archivbild). (Fredrik Sandberg / TT News Agency / Fredrik Sandberg)

Nach Angaben der Militärverwaltung in Kiew wurden bei Angriffen auf die Hauptstadt mindestens drei Menschen getötet. Ein Hochhaus mit Wohnungen geriet auf mehreren Stockwerken in Brand. Zudem wurden in der ostukrainischen Region Poltawa nach Angaben des Gouverneurs Öl- und Gasanlagen durch einen russischen Angriff beschädigt. Auch aus weiteren Städten wie Saporischschja und Ismajil wurde russischer Beschuss gemeldet. Die russische Seite wiederum berichtete über Drohnenangriffe in der Region Mordovia.

Der ukrainische Präsident Selenskyj will heute nach Schweden reisen. Bei Gesprächen mit Premierminister Kristersson soll es unter anderem um Rüstungsexporte gehen.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.