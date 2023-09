Brennende Gebäude nach einem Drohnenangriff auf die Stadt Lwiw im Westen der Ukraine (AFP / YURIY DYACHYSHYN)

In der Stadt Kupiansk im Osten des Landes wurden nach Angaben der Behörden drei Menschen getötet. Auch die westukrainische Stadt Lwiw in der Nähe der polnischen Grenze war Ziel eines Luftangriffs. Nach Angaben der Behörden verursachte der Einschlag einer Kamikaze-Drohne einen Großbrand in einem städtischen Lagerhaus für Chemikalien und Lebensmittel. Ein Mensch sei dabei getötet und ein weiterer verletzt worden. Aus dem Süden der Ukraine wurden ebenfalls russische Angriffe gemeldet: In der Stadt Cherson wurde ein Polizist bei einem russischen Artilleriangriff getötet. In der Region Mykolajiw und in der Stadt Kriwyj Rih wurden Gebäude beschädigt.

