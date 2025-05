New South Waldes

An der Ostküste Australiens sind nach heftigen Regenfällen ganze Ortschaften überflutet und teilweise von der Außenwelt abgeschnitten. (Lindsay Moller/AAP/dpa)

Nach Angaben des staatlichen Katastrophenschutzes sind noch immer rund 50.000 Menschen von den Fluten eingeschlossen. Das Hauptaugenmerk liege derzeit auf der Versorgung der isolierten Ortschaften. Da das Wasser allmählich zurückzugehen scheine, bereiteten sich Bergungsmannschaften auf einen groß angelegten Rettungseinsatz vor. Mehr als 2.000 Kräfte seien in das Katastrophengebiet entsandt worden, um Schäden zu begutachten und mit den Aufräumarbeiten zu beginnen.

In Teilen des Bundesstaates New South Wales regnete es nach Angaben des australischen Wetterdienstes in drei Tagen so viel wie sonst in einem halben Jahr. In der von mehreren Flüssen durchzogenen Region stehen ganze Landstriche unter Wasser.

