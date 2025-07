Überschwemmungen im US-Bundesstaat Texas (AP)

Das teilte die Polizei in Kerr County mit. Einzelheiten nannte sie nicht. Bewohner wurden aufgefordert, sich von Bächen und Flüssen fernzuhalten und sich in höher gelegene Gebiete in Sicherheit zu bringen. Den Angaben zufolge sind in der gesamten Region Rettungsteams mit Booten unterwegs.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.