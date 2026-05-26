Belgien
Mehrere Tote bei Zugunglück mit Schulbus

In Belgien sind mehrere Menschen bei einem Zugunglück getötet worden.

    Beamte sichern die Unfallstelle; auf den Gleisen steht ein Regionalzug
    An dem Bahnübergang in Buggenhout war ein Regionalzug gegen einen Kleinbus mit Schulkindern geprallt. (picture alliance / BELGA / DIRK WAEM)
    Genauere Angaben will die Polizei erst machen, wenn die Eltern aller Kinder informiert sind, die in dem Schulbus unterwegs waren. Die Bahngesellschaft Infrabel sprach von einer heftigen Kollision eines ihrer Züge mit einem Kleinbus. Das Unglück ereignete sich demnach etwa einen Kilometer vor einem Bahnhof bei Buggenhout nördlich von Brüssel. Lokale Medien berichteten, die Schranken seien zu dem Zeitpunkt geschlossen gewesen.
    Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.