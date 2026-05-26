Genauere Angaben will die Polizei erst machen, wenn die Eltern aller Kinder informiert sind, die in dem Schulbus unterwegs waren. Die Bahngesellschaft Infrabel sprach von einer heftigen Kollision eines ihrer Züge mit einem Kleinbus. Das Unglück ereignete sich demnach etwa einen Kilometer vor einem Bahnhof bei Buggenhout nördlich von Brüssel. Lokale Medien berichteten, die Schranken seien zu dem Zeitpunkt geschlossen gewesen.
Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.