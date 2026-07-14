Bei einem Gebäudebrand sind nach übereinstimmenden Medienberichten mehrere Menschen gestorben. (Emile Windal / Belga / dpa / Emile Windal)

Das Feuer brach in einem im Zentrum gelegenen Gebäude aus, das derzeit umfassend saniert wird. Zum Zeitpunkt des Brandes waren dort rund 250 Bauarbeiter beschäftigt. Die Toten sollen laut Staatsanwaltschaft nach dem Löschen des Feuers in einem Aufzug entdeckt worden sein. Die genaue Zahl der Opfer ist bisher unbekannt. Zu einem weiteren Aufzug gab es zuletzt noch keinen Zugang.

Brüssels Bürgermeister Close sprach vor Ort von einem Drama, das tief berühre. Er versprach Unterstützung für alle Betroffenen und dankte den Rettungskräften für ihren Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.