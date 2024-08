Der Taifun Shanshan ist in Japan auf Land getroffen. Mehrere Menschen kamen ums Leben. (AP)

Mindestens 90 seien verletzt worden. Mehrere Menschen werden nach Angaben eines Regierungssprechers noch vermisst. Der Wirbelsturm "Shanshan" war gestern mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 250 Stundekilometern auf der Insel Kyushu auf Land getroffen. Der Taifun war damit einer der stärksten in Japan in den vergangenen Jahrzehnten. Es kam zu starken Überschwemmungen und Erdrutschen, zahlreiche Gebäude wurden beschädigt. Die Behörden riefen in mehreren Landesteilen die höchste Warnstufe aus - mehr als fünf Millionen Einwohnern wurde demnach zu Evakuierung ihrer Häuser geraten.

