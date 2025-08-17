Die Nachrichtenagentur Xinhua meldet, acht Menschen seien ums Leben gekommen. Nach mehreren Vermissten werde noch gesucht. Dem Bericht zufolge war ein Fluss in der Region Innere Mongolei über die Ufer getreten und hatte eine Gruppe von Campern mitgerissen. Eine Person konnte gerettet werden.
In China ist es in den vergangenen Wochen zu mehreren Extremwetter-Ereignissen gekommen. Ende Juli starben in Peking mehr als 40 Menschen bei schweren Regenfällen. Durch den Klimawandel werden Unwetter Experten zufolge weltweit häufiger und extremer.
Diese Nachricht wurde am 17.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.