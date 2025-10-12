Afghanistan - Pakistan

Premierminister Sharif kündigte eine harte Reaktion an. Afghanische Truppen hatten am Abend das Feuer auf pakistanische Grenzposten eröffnet und sollen dabei 58 Soldaten getötet haben. Pakistan reagierte mit Artilleriebeschuss. Auf afghanischer Seite soll es 20 Opfer gegeben haben. Die Taliban in Kabul sprachen von einer Vergeltungsmaßnahme für Luftangriffe in Afghanistan Anfang der Woche, für die sie Pakistan verantwortlich machten. Der Iran und Saudi-Arabien riefen die Konfliktparteien zur Deeskalation auf.
Die Gefechte sind Ausdruck wachsender Spannungen zwischen den beiden Ländern. Islamabad wirft Kabul vor, pakistanischen Taliban Schutz zu gewähren. Die Machthaber in Afghanistan weisen das zurück.
Diese Nachricht wurde am 12.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.