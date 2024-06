In der russischen Kaukasusrepublik Dagestan wurden die Sicherheitsvorkehrungen nach den Angriffen in Derbent und Machatschkala erhöhrt. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Gyanzhevi Gadzhibalayev)

Terroristen hatten nach Angaben der Behörden mindestens 15 Polizisten getötet. Es habe auch mehrere zivilie Opfer gegeben. Mindestens sechs Attentäter seien bei dem Einsatz getötet worden, hieß es.

Am Abend waren Angriffe in der südrussischen Stadt Derbent und in Dagestans Gebietshauptstadt Machatschkala gemeldet worden. In beiden Städten sollen Synagogen attackiert worden sein. Angegriffen wurden zudem zwei orthodoxe Kirchen, dort kamen ein Priester und ein Wachmann ums Leben. Ein weiteres Ziel der Angreifer war ein Polizeiposten in Machatschkala. Ob alle Attentäter gefasst wurden, ist noch unklar.

Die islamisch geprägte Region Dagestan liegt an der Grenze zu Georgien und Aserbaidschan. Über die genauen Hintergründe der Tat wurde bislang nichts mitgeteilt.

