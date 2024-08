Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

19 Menschen werden nach Informationen von Staatsmedien noch vermisst. Nach schweren Regenfällen wurden eine Autobahnbrücke und ein Dorf von Schlamm und Geröllmassen zerstört.

China hat in diesem Sommer bereits mehrere Naturkatastrophen erlebt - zahlreiche in Zusammenhang mit extremen Wetterbedingungen. Erst vor zwei Wochen waren nach schweren Regenfällen beim Einsturz einer Brücke in eine nördlichen Provinz mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.