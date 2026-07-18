Menschen trauern um Opfer eines israelischen Luftangriffs auf Gaza-Stadt (picture alliance / abaca / Habboub Ramez / ABACA)

Im Stadtteil Nasr gab es nach Angaben des Schifa-Krankenhauses mindestens fünf Todesopfer. Demnach wurden sechs Personen verletzt. Bei einem weiteren Angriff im Stadtteil Seitun wurden vier Menschen getötet, wie ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens mitteilte. Das israelische Militär erklärte mit Blick auf beide Angriffe, es seien Mitglieder der Terrororganisation Hamas und ihre Infrastruktur attackiert worden. Man prüfe die Angaben.

Trotz einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas greift das israelische Militär fast täglich den Gazastreifen an. Seit Inkrafttreten der Waffenruhe im Oktober wurden nach Angaben der Hamas mehr als 1.100 Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.