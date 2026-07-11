In der nordostukrainischen Stadt Sumy starben nach Angaben des Bürgermeisters vier Einwohner nach dem Abwurf von Gleitbomben. In der Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine gab es der Regionalverwaltung zufolge zwei weitere Todesopfer. Von Russland abgefeuerte Raketen seien in ein Gebäude eingeschlagen. Präsident Selenskyj appellierte an die USA, der Ukraine den Bau von Patriot-Flugabwehrraketen zu erlauben. US-Präsident Trump hatte dies beim NATO-Gipfel in Ankara zugesagt.
In der Nacht hatte das ukrainische Militär auf Tanker und weitere Schiffe im Asowschen Meer angegriffen. Russische Behörden meldeten ein Todesopfer.
Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.