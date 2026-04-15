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Drei Schüler und ein Lehrer sowie der mutmaßliche Täter seien tot, erklärten die Behörden der Provinz Kahramanmaras. Demnach wurden zwanzig weitere Personen verletzt. Es ist bisher unklar, ob sich der Täter selbst tötete. Den Angaben zufolge soll es sich um einen Schüler handeln, der vermutlich Waffen seines Vaters nutzte. Zum Motiv gibt es noch keine Informationen.

Bereits gestern waren an einem Gymnasium in der südöstlichen Stadt Sanliurfa 16 Personen von einem Schützen verletzt worden. Der mutmaßliche Täter war nach Angaben des Innenministeriums ein ehemaliger Schüler und erschoss sich nach der Tat selbst.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.