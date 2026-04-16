Türkische Sicherheitskräfte und Rettungskräfte stehen im Hof ​​einer Schule in Kahramanmaras, Türkei, wo ein Angreifer das Feuer eröffnet hatte. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/IHA)

Weitere 13 Menschen seien bei dem Angriff in der Stadt Kahramanmaras verletzt worden, sagte Innenminister Ciftci bei einem Besuch in der Stadt. Bei den Todesopfern handele es sich um acht Schüler und einen Lehrer. Der Schütze habe mehrere Schusswaffen mit in die Schule gebracht und wahllos das Feuer eröffnet, teilte der Gouverneur der Provinz mit. Anschließend habe er sich selbst erschossen. Die Waffen gehörten laut Innenministerium vermutlich dem Vater des Täters, einem ehemaligen Polizisten.

Bereits gestern waren an einem Gymnasium in der südöstlichen türkischen Stadt Sanliurfa 16 Personen von einem Schützen verletzt worden. Der mutmaßliche Täter war nach Angaben des Innenministeriums ein ehemaliger Schüler und erschoss sich nach der Tat selbst.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.