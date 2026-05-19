Polizeieinsatz am Islamischen Zentrum von San Diego. (picture alliance / AP Photo / Gregory Bull / Gregory Bull)

Die Einsatzkräfte fanden die beiden mutmaßlichen Täter den Angaben zufolge tot in einem Fahrzeug auf dem Parkplatz auf. Die Behörden gegen davon aus, dass sich die beiden jungen Männer im Alter von 17 und 19 Jahren selbst erschossen haben. Der Polizeichef betonte, die Einsatzkräfte hätten keine Schüsse abgegeben.

Noch keine Erkenntnisse über das Motiv

Über das Motiv der Verdächtigen ist noch nichts bekannt. Die Polizei behandelt den Angriff den Angaben zufolge bis auf Weiteres als ein Hassverbrechen, da es sich bei dem Zentrum um eine religiöse Einrichtung handle. Auch die Bundespolizei FBI wurde eingeschaltet.

Zu dem Islamischen Zentrum in der kalifornischen Großstadt gehören eine Moschee und eine islamische Schule.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.