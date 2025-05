Extremwetter

In St. Louis im US-Bundesstaat Missouri hat es ein schweres Unwetter gegeben. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Michael Phillis)

Die genaue Zahl ist noch unklar; laut den Behörden gab es allein in der Stadt St. Louis vier Tote und mindestens zehn Verletzte. Rettungskräfte waren im Dauereinsatz. Mehr als 100.000 Haushalte in Missouri waren ohne Strom. Auch in mehreren anderen Bundesstaaten fiel bei hunderttausenden Kunden der Strom aus.

Bereits am Vortag hatten Stürme Teile von Wisconsin, Michigan und Illinois getroffen. Der Nationale Wetterdienst warnt weiterhin vor extremen Wetterbedingungen in mehreren Bundesstaaten im Mittleren Westen und Osten der USA.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.