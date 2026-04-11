Ukraine
Mehrere Tote und Verletzte bei russischen Angriffen vor Oster-Feuerpause

Vor einer geplanten Waffenruhe zum orthodoxen Osterfest sind bei russischen Angriffen auf Ziele in der Ukraine mehrere Menschen getötet worden. Örtliche Behörden sprachen zudem von mindestens 15 Verletzten.

    Ein städtischer Arbeiter räumt die Trümmer eines Wohnhauses auf.
    Ein beschädigtes Wohnhaus in Odessa (Archivbild) (Oleg Grekov / AP / dpa / Oleg Grekov)
    Weiter hieß es, die Drohnenangriffe seien in der zentralukrainischen Stadt Poltawa, der nordöstlichen Region Sumy sowie in Odessa am Schwarzen Meer erfolgt.
    Am Nachmittag soll eine knapp eineinhalb-tägige Feuerpause beginnen. In dem seit mehr als vier Jahren dauernden russischen Krieg gegen die Ukraine hat es bereits mehrere Versuche einer zeitlich begrenzten Waffenruhe an Feiertagen gegeben; beide Seiten warfen sich dann aber gegenseitig Verstöße vor.
    Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.