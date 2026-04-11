Weiter hieß es, die Drohnenangriffe seien in der zentralukrainischen Stadt Poltawa, der nordöstlichen Region Sumy sowie in Odessa am Schwarzen Meer erfolgt.
Am Nachmittag soll eine knapp eineinhalb-tägige Feuerpause beginnen. In dem seit mehr als vier Jahren dauernden russischen Krieg gegen die Ukraine hat es bereits mehrere Versuche einer zeitlich begrenzten Waffenruhe an Feiertagen gegeben; beide Seiten warfen sich dann aber gegenseitig Verstöße vor.
Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.