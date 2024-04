Brand im New Lucky House in Hongkong (Louise Delmotte / AP / Louise Delmotte)

Nach Angaben der Behörden in der chinesischen Sonderverwaltungszone wurden 35 Personen verletzt. 150 Menschen konnten demnach in Sicherheit gebracht werden. Berichten zufolge war das Feuer am Morgen in einem Fitnessstudio in dem Gebäude ausgebrochen.

