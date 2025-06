Ermittler der Strafverfolgungsbehörden nach einem Angriff auf der Peark Street Mall in Boulder im US-Bundesstaat Colorado (David Zalubowski / AP / dpa-bildfunk)

Nach Angaben des örtlichen Polizeichefs hatte sich am Tatort eine pro-israelische Gruppe aufgehalten, die friedlich an einem Marsch zur Erinnerung an die im Gazastreifen von der Terrororganisation Hamas festgehaltenen Geiseln teilnahm. Man habe einen Verdächtigen festgenommen. Medien berichteten unter Berufung auf Augenzeugen, dass die Gruppe mit Molotowcocktails angegriffen worden sei. Dabei soll es zu Brandverletzungen gekommen sein. Der Polizeichef betonte, es sei noch zu früh, um über ein Motiv zu spekulieren. Zum jetzigen Zeitpunkt spreche man nicht von einem Terrorangriff.

Er widersprach damit FBI-Chef Patel, der auf der Plattform X die Formulierung "gezielter Terrorangriff" verwendet hatte.

