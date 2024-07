Russische Soldaten feuern Raketen auf ukrainische Gebiete ab. (AP)

Betroffen waren nach russischen Angaben die Regionen Kursk, Belgorod, Rostow und Woronesch. In Kursk nahe der Grenze brach nach einem Drohnenangriff ein Feuer in einer Fabrik für Stromanlagen aus, das aber gelöscht werden konnte. Die russische Flugabwehr zerstörte nach Armeeangeben 13 Drohnen in der Luft.

Die Ukraine verteidigt sich gegen den Angreifer Russland zunehmend auch mit Gegenangriffen auf russisches Gebiet. Die Zahl der Opfer und das Ausmaß der Schäden stehen aber in keinem Verhältnis zu den von Russland verursachten Zerstörungen in der Ukraine.

