Bayern
Mehrere Verletzte bei Unwetter rund um Nürnberg - Flughafen muss kurzzeitig Betrieb einstellen

In Nürnberg hat es gestern Abend mehrere Verletzte und Schäden durch Unwetter gegeben.

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    Betroffen waren nach Angaben der Feuerwehr auch Fürth und Erlangen sowie angrenzende Landkreise. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, gingen fast 3.000 Notrufe ein, es kam zu 1.000 Feuerwehreinsätzen. Ein Mensch wurde von einem umstürzenden Baum getroffen und ins Krankenhaus eingeliefert. Am Nürnberger Flughafen mussten Sturmschäden an Gebäuden sowie Überschwemmungen infolge von Starkregen behoben werden. Der Flugbetrieb wurde kurzzeitig eingestellt. In der vorangegangenen Nacht hatten Unwetter in Norddeutschland sowie Teilen Hessens und Nordrhein-Westfalens teils erhebliche Schäden verursacht.
    Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.