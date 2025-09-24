Rettungskräften zufolge erlitten zwei Personen schwere Verletzungen. Israels Armee teilte mit, die Drohne sei aus dem Jemen gekommen und abgestürzt.
Die Huthi-Miliz aus dem Jemen greift immer wieder Ziele in Israel mit Raketen und Drohnen an. Nach eigenen Angaben erfolgen diese Angriffe aus Solidarität mit der militant-islamistischen Hamas, gegen die Israel im Gazastreifen Krieg führt. Israel greift im Gegenzug regelmäßig Stellungen der Huthis im Jemen an.
Diese Nachricht wurde am 24.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.