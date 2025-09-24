Israel
Mehrere Verletzte nach Drohneneinschlag in Eilat

Im Süden Israels sind bei einem Drohnenangriff in der Stadt Eilat mehrere Menschen verletzt worden.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)
    Rettungskräften zufolge erlitten zwei Personen schwere Verletzungen. Israels Armee teilte mit, die Drohne sei aus dem Jemen gekommen und abgestürzt.
    Die Huthi-Miliz aus dem Jemen greift immer wieder Ziele in Israel mit Raketen und Drohnen an. Nach eigenen Angaben erfolgen diese Angriffe aus Solidarität mit der militant-islamistischen Hamas, gegen die Israel im Gazastreifen Krieg führt. Israel greift im Gegenzug regelmäßig Stellungen der Huthis im Jemen an.
    Diese Nachricht wurde am 24.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.