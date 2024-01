Ausbruch am Merapi-Vulkan. (HANDOUT / BNPB / AFP)

Betroffen ist unter anderem die Insel Java. Dort schleuderte der Vulkan Merapi heiße Asche, Gestein und Lava in die Luft. Mehrere Dörfer wurden nach Angaben der Behörden evakuiert. Auch an anderen Orten des Inselstaats brachen Vulkane aus, so etwa der Lewotobi auf der Insel Flores.

In Indonesien gibt es eine Unzahl an Vulkanen und immer wieder Ausbrüche. Erst im Dezember waren am Merapi 22 Wanderer ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.