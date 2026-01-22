Geld gegen Aufnahmeverzicht

Hunderte Ortskräften in Pakistan droht die Abschiebung nach Afghanistan. (picture alliance | Associated Press | Ebrahim Noroozi (Bild von 2023))

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen hervor. Im Dezember hatte die Regierung mehr als 650 Menschen aus Afganistan trotz ursprünglicher Zusage die Einreise nach Deutschland verweigert, ihnen jedoch eine finanzielle Unterstützung angeboten. 167 Betroffene nahmen das Angebot den Angaben zufolge an, mehr als 350 lehnten es ab. Weitere seien noch unentschlossen. Je nach Fall sollen mehrere Tausend Euro für den freiwilligen Ausstieg aus dem Aufnahmeprogramm gezahlt werden.

Bundesinnenminister Dobrindt hatte nach seinem Amtsantritt alle Aufnahmeverfahren erneut prüfen lassen. Mehrere ehemalige afghanische Ortskräfte und Menschen aus dem Bundesaufnahmeprogramm hatten sich ihre Einreise in den vergangenen Monaten rechtlich erstritten.

