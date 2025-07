KKH-Umfrage

Zwei Drittel der Deutschen wollen kein begleitendes Trinken. (picture alliance / dpa-tmn / Zacharie Scheurer)

Das teilte die Kaufmännische Krankenkasse in Hannover mit. Demnach gaben 65 Prozent Befragten an, für eine Streichung der aktuellen Regelung zu sein. Nach dieser dürfen Jugendliche bereits ab 14 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten in der Öffentlichkeit Bier, Wein sowie weinhaltige Getränke trinken. Zudem sprach sich eine Mehrheit dafür aus, den Kauf und Konsum von Alkohol erst ab 18 Jahren zuzulassen. Bisher ist dies in Deutschland bereits ab 16 Jahren regulär erlaubt. Nur für Schnaps gilt das Mindestalter von 18 Jahren.

Mit der Umfrage hatte die KKH das Marktforschungsinstitut Forsa beauftragt. Im Juni wurden mehr als 1.000 Personen im Alter zwischen 18 und 70 Jahren befragt.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.