Das ergab eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbandes Bildung und Erziehung. Demnach sind 64 Prozent der Schulleitungen der Ansicht, an ihrer Einrichtung seien derzeit Sanierungsmaßnahmen notwendig. 74 Prozent der Rektoren gaben an, dass ihre Schule mit Blick auf eine neue Lern- und Prüfungskultur umgebaut werden müsste – etwa für mehr Kleingruppenarbeit. Die notwendigen Investitionsmittel stehen aber nur rund 20 Prozent der Schulen zur Verfügung. Für die Erhebung wurden rund 1.300 Schulleiter befragt.

Der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung, Neckov, forderte, für die Sanierungsmaßnahmen das schuldenfinanzierte Investitionsprogramm des Bundesregierung zu verwenden.

