Warenkette

Laut einer Mitteilung der Real GmbH sind mehr als 5.000 Beschäftigte in 62 Märkten sowie in der Zentrale in Mönchengladbach betroffen. Das Verfahren in Eigenverwaltung werde es ermöglichen, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Verhandlungen mit Wettbewerbern über die mögliche Übernahme von Standorten zu führen, hieß es. Eigentümer der Kette ist der Finanzinvestor SCP.

Die Gewerkschaft Verdi in Nordrhein-Westfalen warf SCP vor, mithilfe des Insolvenzverfahrens das Geschäft kostengünstig abwickeln zu wollen.

