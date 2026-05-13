Die Vorhersage:
Meist bewölkt mit Schauern und Gewittern. Im Süden weitgehend trocken, an den Alpen und im Südosten sonnig. Höchstwerte 11 bis 17 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern. An der See etwas Sonne. Temperaturen 10 bis 17 Grad.
Meist bewölkt mit Schauern und Gewittern. Im Süden weitgehend trocken, an den Alpen und im Südosten sonnig. Höchstwerte 11 bis 17 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern. An der See etwas Sonne. Temperaturen 10 bis 17 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag wechselhaft, im Nordosten mit sonnigen Abschnitten, sonst meist stark bewölkt. Gebietsweise Schauer und einzelne Graupelgewitter mit Sturmböen. 10 bis 18 Grad.
Am Freitag wechselhaft, im Nordosten mit sonnigen Abschnitten, sonst meist stark bewölkt. Gebietsweise Schauer und einzelne Graupelgewitter mit Sturmböen. 10 bis 18 Grad.
Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.